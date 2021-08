Back 4 Blood su Xbox Game Pass al day one entusiasma gli sviluppatori: '20 milioni di giocatori, è folle!' (Di venerdì 6 agosto 2021) Xbox Game Pass ha ricevuto una serie di giochi lanciati nel servizio in abbonamento al day one: da Outriders a MLB The Show 21, ma Microsoft è solo all'inizio. Uno dei prossimi giochi è Back 4 Blood, lo sparatutto zombie co-op che, durante l'E3 è stato annunciato come gioco in arrivo al day one su Game Pass. Ebbene, in una nuova intervista, il produttore esecutivo del gioco Matt O'Driscoll spiega come questo andrà a beneficio del gioco. Dato che Back 4 Blood è un titolo prettamente incentrato sul multiplayer, fin dal suo lancio avrà ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021)ha ricevuto una serie di giochi lanciati nel servizio in abbonamento al day one: da Outriders a MLB The Show 21, ma Microsoft è solo all'inizio. Uno dei prossimi giochi è, lo sparatutto zombie co-op che, durante l'E3 è stato annunciato come gioco in arrivo al day one su. Ebbene, in una nuova intervista, il produttore esecutivo del gioco Matt O'Driscoll spiega come questo andrà a beneficio del gioco. Dato cheè un titolo prettamente incentrato sul multiplayer, fin dal suo lancio avrà ...

