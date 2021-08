Verso il decreto Green pass, sull’obbligo per i prof via libera anche dalla Lega. Per treni e aerei si tratta sulla data (Di giovedì 5 agosto 2021) È stata una discussione dettagliata ma senza attriti quella che poche ore fa è avvenuta durante l’incontro della cabina di regia sul delicato tema del Green pass obbligatorio. Secondo la ricostruzione operata da fonti di governo il capopartito per la Lega Massimo Garavaglia non si sarebbe opposto all’obbligo di Certificato verde per il personale della scuola, «presentandosi però al tavolo con richieste su aspetti specifici come lo stop al Green pass per gli ospiti degli alberghi e per le insegnanti incinte»: tutte proposte su cui si sarebbe subito registrato un accordo di fondo. Niente ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) È stata una discussione dettagliata ma senza attriti quella che poche ore fa è avvenuta durante l’incontro della cabina di regia sul delicato tema delobbligatorio. Secondo la ricostruzione operata da fonti di governo il capopartito per laMassimo Garavaglia non si sarebbe opposto all’obbligo di Certificato verde per il personale della scuola, «presentandosi però al tavolo con richieste su aspetti specifici come lo stop alper gli ospiti degli alberghi e per le insegnanti incinte»: tutte proposte su cui si sarebbe subito registrato un accordo di fondo. Niente ...

