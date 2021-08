Vasco Rossi | brutta caduta per il cantante | come sta adesso?

Advertising

giusmo1 : Eutanasia, Vasco Rossi firma per il referendum sul fine vita: 'Liberi liberi... fino alla fine' - repubblica : Vasco Rossi firma per il referendum sul fine vita: 'Liberi liberi... fino alla fine' - SkyTG24 : Vasco Rossi, caduta dalla bici e spalla lussata: il post su Instagram - francobus100 : Vasco Rossi cade dalla bici, spalla lussata... E lui scherza: 'Voglio una vita spericolata' - ANNAQuercia : siamo solo noi- live con testo- Lyrics -vasco rossi -

il Resto del Carlino

Leggi anche > Vasco Rossi, incidente in bici. 'Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia però', ha scritto sui social. Una foto... Forse voleva andare al massimo. O forse era alla ricerca della vita spericolata... Battute a parte, è stata una brutta disavventura per Vasco Rossi. Il rocker di Zocca è infatti caduto dalla bici, riportando la lussazione della spalla. Ma il Blasco ci scherza su con una foto su instagram. "Mi sono lussato un spalla cadendo dalla..."