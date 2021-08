Tragedia Ballack | muore il figlio 18enne | il cordoglio del Chelsea

Advertising

Commenta per primo Unaimmane ha colpito l'ex nazionale tedesco Michaele la sua famiglia. Il figlio diciottenne Emilio , che si trovava in vacanza in Portogallo, è stato vittima di un incidente a bordo di ...LISBONA -per Michael, ex centrocampista del Chelsea e della Germania. Il figlio 18enne Emilio è morto in un incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. Il ragazzo è rimasto ...Tragedia per Michael Ballack: morto il figlio 18enne in un incidente. Ecco il cordoglio per l’ex centrocampista tedesco Come riferito da TVI24, l’ex centrocampista tedesco Michael Ballack e la sua fam ...Terribile tragedia per Michael Ballack e per la sua famiglia: Emilio, figlio diciottenne dell’ex calciatore tedesco e della sua ex moglie Simone, è morto in Portogallo per le ferite riportate in un in ...