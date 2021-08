Traffico Roma del 05-08-2021 ore 12 | 30

(Di giovedì 5 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto ben 15 km di coda sono segnalati sulla A1Napoli tra lo svincolo per La A24Teramo e Colleferro verso Napoli al km 592 si è ribaltato un autotreno ed ilscorre solo su due corsie in alternativa si consiglia di uscire a Monte Porzio Catone o a San Cesareo sulla diramazione disud e rientrare in autostrada Colleferro dopo aver percorso la statale 6 Casilina inevitabili rallentamenti e code Poi se proprio sulla Casilina ormai a partire da Sanchez fino a Valmontone Ci spostiamo sulla A24 ...

