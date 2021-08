Tokyo2020 | Paltrinieri bronzo nella 10km acque libere

Advertising

Eurosport_IT : FANTASTICO PALTRINIERI, BRONZOOOOO! ???????? L'azzurro fa la storia e conquista la prima medaglia olimpica italiana ma… - ItaliaTeam_it : FUORICLASSE. ?? Greg si prende un’altra medaglia, è BRONZO nella 10 km! #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 |… - Coninews : ? MITICO GREG ? Dopo l'argento negli 800 sl arriva un'altra straordinaria impresa nelle acque libere! Gregorio… - circular_timey : RT @ItaliaTeam_it: FUORICLASSE. ?? Greg si prende un’altra medaglia, è BRONZO nella 10 km! #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 | #Pal… - Danystyles99 : RT @ItaliaTeam_it: FUORICLASSE. ?? Greg si prende un’altra medaglia, è BRONZO nella 10 km! #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 | #Pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 Paltrinieri

Il quarto posto nei 1.500 stile libero è stata una brutta botta", è stata la dichiarazione di Gregorio, dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 10 chilometri di .... L'Italia è medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschili di ciclismo su pista . ... Nuova impresa diNella notte italiana, ancora un'impresa di Gregorio. L'...Gregorio Paltrinieri stupisce ancora una volta e nella sua ultima fatica in queste Olimpiadi di Tokyo coglie una medaglia incredibile. L'azzurro, impegnato nella 10 km in acque libere dell'Odaiba Mari ...Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo nella 10 km di nuoto di fondo ai Giochi di Tokyo 2020 in 1.49.01. Dopo la gioia dell’argento negli 800 stile libero in vasca, l’azzurro riesce di n ...