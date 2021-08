Tokyo | Tamberi | prima volta che gioisco per un mio successo

(Di giovedì 5 agosto 2021) "Mi sono reso conto che non avevo mai veramente gioito per quello che avevo fatto nella mia carriera, qualsiasiera solo uno step verso le Olimpiadi...ora per lanella mia vita ...

Gianmarco 'Gimbo', civitanovese di nascita ma anconetano 'd'adozione', è tornato da trionfatore ad Ancona dove risiede, dopo l'oro olimpico anel salto in alto, condiviso con l'amico ......nella 10 km di fondo2020, le 5 medaglie dell'Italia del 5 agosto ORO A STANO. Sara Simeoni , campionessa olimpica del salto in alto nel 1980, sentita subito dopo i due ori di Gianmarco...Il 5 agosto arrivano cinque medaglie per l'Italia, ed è un record, almeno per questa trentaduesima edizione delle Olimpiadi, in scena a Tokyo. Un oro, un argento e tre ..."Mi sono reso conto che non avevo mai veramente gioito per quello che avevo fatto nella mia carriera, qualsiasi successo era solo uno step verso le Olimpiadi... (ANSA) ...