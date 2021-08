Tokyo 2020 | la delusione di Chamizo | “Svanito un sogno | forse non ho lavorato abbastanza”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) Frankfa mea culpa dopo la sconfitta in semifinale nella lotta (74 kg) a. Fatale per l’azzurro il ko per 9-7 contro il bielorusso Mahamet Kadzimahamedau. “un– dice alla Rai il lottatore italiano, che cercava di migliorare il bronzo di Rio 2016 – Non ci sono parole per descrivere quello che sta succedendo in questo momento,non homa non mollo e vado avanti. Finale per il bronzo? Sarà difficile rimanere concentrati ma ci proverò”, conclude. IL RESOCONTO DELLE GARE DI ...