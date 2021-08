Roger Federer si cancella dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati: infortunio al ginocchio (Di giovedì 5 agosto 2021) Brutte notizie per i fan di Roger Federer. Il tennista svizzero ha comunicato di essersi cancellato dall’entry list dei tornei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati per un infortunio al ginocchio. La leggenda di Basilea, dunque, non giocherà questi due importanti tornei del circuito Atp e a questo punto è fortemente in dubbio anche la sua presenza nell’ultimo Slam dell’anno, gli US Open. Nei prossimi giorni se ne saprà di più circa il suo problema fisico. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Brutte notizie per i fan di. Il tennista svizzero ha comunicato di essersito dall’entry list dei torneidiper unal. La leggenda di Basilea, dunque, non giocherà questi due importanti tornei del circuito Atp e a questo punto è fortemente in dubbio anche la sua presenza nell’ultimo Slam dell’anno, gli US Open. Nei prossimi giorni se ne saprà di più circa il suo problema fisico. SportFace.

Advertising

AirForgi1 : RT @GeorgeSpalluto: Roger FEDERER, Milos Raonic, Alexander Zverev, Matteo BERRETTINI e Pablo Carreño Busta si sono cancellati dal Masters10… - GeorgeSpalluto : Roger FEDERER, Milos Raonic, Alexander Zverev, Matteo BERRETTINI e Pablo Carreño Busta si sono cancellati dal Maste… - sportface2016 : Roger #Federer si cancella dai Masters 1000 di #Toronto e #Cincinnati per un infortunio al ginocchio - miztaclint : In no particular order Lionel messi Rafael nadal Usain bolt Micheal Phelps Roger Federer Mo farah Diego marado… - Toluspinnn : RT @Alvin_bankole: Usain bolt Cristiano Ronaldo Muhammed Alli Andre agassi Roger Federer Ronaldinho Lewis Hamilton Serena Williams Tiger… -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Federer Valentino Rossi e l'amicizia con Federer: 'Era un'ispirazione' Non stupisce che sia diventato negli anni amico di Roger Federer, che vince da diciotto anni di fila il premio come tennista più amato dal pubblico di tutto il mondo. Sette volte campione del mondo ...

Ruusuvuori, il finlandese 'latino' sfida Jannik ... il tecnico italiano gli ha fatto vedere le partite dei campioni del passato, Agassi - Sampras allo US Open del 2001, quattro tiebreak senza break, o la vittoria di Marat Safin su Roger Federer in ...

Un tempo per vincere, uno per finire: Federer, i quarant’anni di un Genio La Stampa Rublev ricorda la vittoria contro Federer al Masters 1000 di Cincinnati Home; Tennis News; Roger Federer; Andrey Rublev ha avuto l’opportunità di affrontare uno dei suoi più grandi idoli al Masters 1000 di Cincinnati nel 2019. Il tennista russo ri ...

WASHINGTON: SINNER TORNA ALLA VITTORIA TENNIS – E’ tornato finalmente alla vittoria Jannik Sinner dopo le eliminazioni al primo turno subite a Wimbledon e ad Atlanta inframezzate dalle polemiche per la mancata partecipazione alle Olimpiadi ...

Non stupisce che sia diventato negli anni amico di, che vince da diciotto anni di fila il premio come tennista più amato dal pubblico di tutto il mondo. Sette volte campione del mondo ...... il tecnico italiano gli ha fatto vedere le partite dei campioni del passato, Agassi - Sampras allo US Open del 2001, quattro tiebreak senza break, o la vittoria di Marat Safin suin ...Home; Tennis News; Roger Federer; Andrey Rublev ha avuto l’opportunità di affrontare uno dei suoi più grandi idoli al Masters 1000 di Cincinnati nel 2019. Il tennista russo ri ...TENNIS – E’ tornato finalmente alla vittoria Jannik Sinner dopo le eliminazioni al primo turno subite a Wimbledon e ad Atlanta inframezzate dalle polemiche per la mancata partecipazione alle Olimpiadi ...