Paola Ferrari, addio a sorpresa: 'Lascio la Rai, mi dicono che sono vecchia' (Di giovedì 5 agosto 2021) Si esaltano telecronache o narrazioni di questo e di quello, ma non leggo mai nulla di così positivo su giornalisti bravissimi come Alberto Rimedio, Alessandro Antinelli, Alessandra De Stefano, ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Si esaltano telecronache o narrazioni di questo e di quello, ma non leggo mai nulla di così positivo su giornalisti bravissimi come Alberto Rimedio, Alessandro Antinelli, Alessandra De Stefano, ...

Advertising

Corriere : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - ilnapolionline : UFFICIALE: Paola Ferrari lascia la Rai dopo il mondiale in Qatar! - - MikyTarricone : Paola Ferrari dice che lascerà dopo il mondiale del 2022. Perché la gente deve alimentare false speranze? - Gregnrg : @emilbiferi Voleva la Ferrari come portabandiera perche Paola non andava bene - AndreaAAmato : Paola Ferrari annuncia l’addio alla Rai @paolaferrari_og @Raiofficialnews -