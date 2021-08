(Di giovedì 5 agosto 2021), il viaggio di Radioimmaginaria, radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, a bordo di un’aperadio, continua. L’ottava tappa del tour in Emilia Romagna si è svoltadi, una delle più importanti in Europa. Si occupa infatti di restaurare le pellicole cinematografiche con lo scopo di renderle visibile anche ai giorni nostri. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

OltrApe 2021: visita alla Cineteca di Bologna

In questo numero del Tg Giovani prodotto dall'agenzia Italpress in collaborazione con ScuolaZoo: Scuola, la riapertura è un rebus; Prime tappe perdi Radioimmaginaria; Vi parliamo del progetto Futuro Prossimo. mrv/trg/abr ...Le tappe diIl viaggio prevede 30 tappe, di cui 10 dedicate in modo particolare a raccontare a ragazze e ragazzi le opportunità per i giovani finanziate dalla Regione grazie ai Fondi ...CAMPOTTO. Radioimmaginaria, la radio dei ragazzi, sceglie l’Ecomuseo di Argenta come prima tappa del tour 2021. È partito nei giorni da Castel Guelfo (Bo), con prima tappa a Campotto, il viaggio reali ...L’oasi di Campotto meta di Ragioimmaginaria. È partito lunedì 26 luglio da Castel Guelfo il tour 2021 di Radioimmaginaria, il progetto radio realizzato da un gruppo di adolescenti tra gli 11 e i 17 an ...