Olimpiadi Tokyo, storica medaglia d’argento nel K-1 200 con Rizza. Paltrinieri stupisce ancora. Staffetta 4×100 in finale (e gli Usa no) (Di giovedì 5 agosto 2021) È una notte piena di stelle la tredicesima notte olimpica per l’Italia. Nel mattino giapponese Gregorio Paltrinieri realizza un’altra prova commovente e vince un fantastico bronzo nella 10 km del nuoto in acque libere. La condizione di Paltrinieri è, come tutti sanno, a dir poco imperfetta a causa della mononucleosi che lo ha colpito un mese prima del debutto olimpico. In piscina ha vinto un argento negli 800 stile libero grazie a una strategia coraggiosa e al suo grande cuore, mentre nei 1500 nulla ha potuto contro i più forti, finendo quarto. Il suo sogno per questa Olimpiade era quello di portare a casa medaglie sia dalla piscina che dal mare e ci è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) È una notte piena di stelle la tredicesima notte olimpica per l’Italia. Nel mattino giapponese Gregoriorealizza un’altra prova commovente e vince un fantastico bronzo nella 10 km del nuoto in acque libere. La condizione diè, come tutti sanno, a dir poco imperfetta a causa della mononucleosi che lo ha colpito un mese prima del debutto olimpico. In piscina ha vinto un argento negli 800 stile libero grazie a una strategia coraggiosa e al suo grande cuore, mentre nei 1500 nulla ha potuto contro i più forti, finendo quarto. Il suo sogno per questa Olimpiade era quello di portare a casa medaglie sia dalla piscina che dal mare e ci è ...

Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - Eurosport_IT : Kevin Durant trascina il Team USA in finale! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #TeamUSA | #Basketball - rachelelagrasta : RT @Coninews: Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il suo perso… -