Mercato americano prosegue scambi in rialzo

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – La Borsa di New Yorkin buon, con il Dow Jones che mostra undello 0,54%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.418 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,47%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,52%). Trimestrali e dati macro stanno sostenendo il bon andamento degli, in attesa domani del Job report. Apprezzabilenell’S&P 500 per i comparti energia (+1,69%), finanziario (+0,86%) e beni di consumo secondari (+0,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel ...

La Borsa di New York prosegue in buon rialzo, con il Dow Jones che mostra un rialzo dello 0,54%; sulla stessa linea, l' S&P - 500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.418 punti. Leggermente ..."Non possiamo che essere soddisfatti del risultato di questa operazione - ha dichiarato Daniel Ros, CEO di Renergetica USA - che segna un ulteriore importante passo del gruppo sul...(Teleborsa) – La Borsa di New York prosegue in buon rialzo, con il Dow Jones che mostra un rialzo dello 0,54%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando ...La vendita è avvenuta tramite la controllata Renergetica USA Corp. del progetto Hughes Rd. Solar Farm LLC, e prevede lo sviluppo di 3,125 megawatpower, in Maine (USA), a Novel Energy Solutions L.L.C.