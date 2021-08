Meghan Markle | 40×40 in aiuto delle donne

(Di giovedì 5 agosto 2021) Per i suoi 40 anni, moglie del principe Harry, ha scelto di lanciare un progetto solidale, “”, perrimaste senza lavoro tra Covid e situazioni problematiche pregresse. Sono coinvolte star come la cantante Adele e la stilista Stella McCartney. In un video pubblicato sul sito della Fondazione Archewell gestita da lei e dal marito lane parla con l’amica e comica Melissa McCarthy. Alla fine si Articolo completo: dal blog SoloDonna

Un party da sogno, quello per i 40 anni di: ospiti vip, torta gourmet e cena esclusiva. La ricorrenza è di quelle importanti: la moglie del principe Harry ha copiuto gli anni ieri, mercoledì 4 agosto. Video su questo argomento "...Ha compiuto 40 anni lo scorso 4 agosto.è riapparsa pubblicamente in video in occasione del compleanno . Lo ha fatto con una clip pubblicata sul sito della sua fondazione Archewell. Si tratta di una chiacchierata divertente ...Meghan Markle ha scelto di festeggiare i suoi primi 40 anni lanciando un’iniziativa globale a sostegno delle donne disoccupate. E ha fatto un regalo anche a noi: ha mostrato al mondo la prima foto di ...05 agosto 2021 a. a. a. Un party da sogno, quello per i 40 anni di Meghan Markle: ospiti vip, torta gourmet e cena esclusiva. E durante questo video, ecco spuntare sullo sfondo, dietro alla finestra, ...