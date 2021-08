L’appello in lacrime della no vax pentita, ora ricoverata per Covid | VIDEO (Di giovedì 5 agosto 2021) Trattiene a stento le lacrime, dietro una mascherina che le fornisce l’ossigeno per aiutarla a respirare. Dal letto dell’Ospedale di Ribera – in provincia di Agrigento – parte L’appello di Maria Paola Grisafi, la 56enne siciliana ricoverata dopo aver contratto il Covid nella sua forma più violenta. Le parole della donna, che viene costantemente curata e monitorata dal personale medico del nosocomio, hanno una doppia valenza: lei, prima del ricovero provocato dall’infezione da Sars-CoV-2, era una fervente no vax. Ora chiede a tutti di non commettere i suoi stessi errori. Maria Paola Grisafi, la no vax ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Trattiene a stento le, dietro una mascherina che le fornisce l’ossigeno per aiutarla a respirare. Dal letto dell’Ospedale di Ribera – in provincia di Agrigento – partedi Maria Paola Grisafi, la 56enne sicilianadopo aver contratto ilnella sua forma più violenta. Le paroledonna, che viene costantemente curata e monitorata dal personale medico del nosocomio, hanno una doppia valenza: lei, prima del ricovero provocato dall’infezione da Sars-CoV-2, era una fervente no vax. Ora chiede a tutti di non commettere i suoi stessi errori. Maria Paola Grisafi, la no vax ...

