I contagi tornano a salire in Fvg | sono 111 e 4 sono in terapia intensiva

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 192 times, 192 visits today) Notizie Simili: Calano i ricoveri in Fvg, ma cresce l'attenzione per… Ci68 nuoviin Fvg e 2 insotto controllo in ...

Advertising

bordomichele : L'aula di @Montecitorio è bloccata per la protesta di @FratellidItalia contro il #greenpass. Una vergogna assoluta.… - FioriFlavio : RT @ummiririnenti: Dal mondo COVIDDDDI-19 è tutto a voi twitterine e twitterini con i dati aggiornati al 4 agosto! Data la situazione del… - Etya73 : RT @ummiririnenti: Dal mondo COVIDDDDI-19 è tutto a voi twitterine e twitterini con i dati aggiornati al 4 agosto! Data la situazione del… - Joker3Reloaded : in Israele, una delle nazioni più vaccinate al mondo tornano i lockdown perché stanno crescendo i contagi (anche tr… - Carlino_Imola : Covid, i contagi tornano a salire Nuovi positivi a quota diciotto -

Ultime Notizie dalla rete : contagi tornano

(Visited 192 times, 192 visits today) Notizie Simili: Calano i ricoveri in Fvg, ma cresce l'attenzione per… Ci sono 68 nuoviin Fvg e 2 in terapia…sotto controllo in ...Solo due idi cittadini residenti fuori regione, invece, individuati su tutto il territorio ...al quadro regionale, gli attualmente positivi sono complessivamente 1.858, ossia 86 in più ...La nuova mappa Ecdc conferma l’alto livello di rischio per contagi e ricoveri. Oltre all’Isola il colore di massima allerta anche per Sicilia, Toscana e Marche ...L’aggiornamento quotidiano di contagi, ricoveri, vittime e tamponi sulla base delle eleborazioni della Protezione civile ...