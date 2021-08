Gregorio Paltrinieri realizza un’altra impresa: bronzo in acque libere (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo non essersi allenato per un mese un altro piazzamento importante per il nuotatore Gregorio Paltrinieri, nella notte italiane, si è reso ancora una volta protagonista dimostrando di avere una forza mentale e una preparazione che pochi possono vantare. L’azzurro che da quasi un anno ha iniziato a gareggiare anche in acque libere ha portato a casa il bronzo nella 10 km di fondo. Un altra impresa che si aggiunge al terzo posto, in piscina, negli 800 metri stile. Un impresa perché a un mese dai Giochi di Tokyo il nuotatore di Carpi ha scoperto di aver contratto la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo non essersi allenato per un mese un altro piazzamento importante per il nuotatore, nella notte italiane, si è reso ancora una volta protagonista dimostrando di avere una forza mentale e una preparazione che pochi possono vantare. L’azzurro che da quasi un anno ha iniziato a gareggiare anche inha portato a casa ilnella 10 km di fondo. Un altrache si aggiunge al terzo posto, in piscina, negli 800 metri stile. Unperché a un mese dai Giochi di Tokyo il nuotatore di Carpi ha scoperto di aver contratto la ...

