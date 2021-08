Green pass | verso obbligo per personale scuola e studenti universitari | via libera dalla cabina di regia

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - igor_occhipinti : RT @scenarieconomic: Bagnai: il Green pass è solo uno strumento di pressione che viola il principio di uguaglianza - SilviaPalladini : RT @marco_sampietro: Questo é il regalo che i no green pass hanno lasciato sul muro di una biblioteca a Milano. L'accostamento del green pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La Stampa

Entrerà in vigore da domani, venerdì 6 agosto, il, la certificazione verde Covid - 19 che servirà per accedere a ristoranti al chiuso, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, palestre, centri benessere, fiere, ...TORINO - Ilsbarca anche a scuola, dove dovrebbe presto diventare obbligatorio per tutto il personale (docente e non docente). Questo l' orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla ...Green pass, tutte le novità: sarà obbligatorio per il personale della scuola. È l'orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio ...Il pedagogista legge con preoccupazione le ipotesi per il rientro a scuola: “Ancora distanziamento e mascherine, nonostante i vaccini. Tutto sta cambiando, ma la scuola riapre come a giugno: è accanim ...