Green pass, come funziona: musei e locali si preparano (Di giovedì 5 agosto 2021) Firenze: il nostro giro all'Opera del Duomo e in alcuni bar e ristoranti storici in vista dell'entrata in vigore della certificazione ... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Firenze: il nostro giro all'Opera del Duomo e in alcuni bar e ristoranti storici in vista dell'entrata in vigore della certificazione ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - CAGLIARILIVEAPP : Green pass, Meloni “Contraria ma rispetterò le regole” - ada_cavaliere : RT @Trmtv: Policlinico di Bari, visite ai parenti con il green pass -