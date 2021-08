Giornata dantesca a Montefegatesi (Di giovedì 5 agosto 2021) Sabato 7 agosto, alle ore 17 si svolgerà nella piazza di Montefegatesi l'omaggio del paese a Dante Alighieri. A Montefegatesi, paese montano del comune di Bagni di Lucca, si trova infatti uno dei ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 5 agosto 2021) Sabato 7 agosto, alle ore 17 si svolgerà nella piazza dil'omaggio del paese a Dante Alighieri. A, paese montano del comune di Bagni di Lucca, si trova infatti uno dei ...

Durante la giornata sarà ripercorsa la storia della costruzione del monumento a cura della professoressa Natalia Sereni e sarà affrontato il tema della figura di Dante nell'ideale politico ...

