“Flavio | sono io!” Il pranzo è servito | la telefonata in diretta e la reazione di Insinna

Advertising

infoitcultura : Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci fanno sognare a Capri: sono tornati insieme? - louisscuddle : @lighvood @xnmrpm che sono offesa con questa opinione e che lo amo lasciate stare flavio - marsoblivion_ : @pottervato Menzione speciale per il comandate Erwin ?? e Jean che non ho ancora capito se sono attratta da lui o da… - cacciola_ : @insinnaflavio Ciao Flavio, con Ginevra mi fai rilassare dopo il pranzo, xché tu col tuo amore mantieni il buon umo… - ArnaldoCattelan : @Flavio_Tibaldi Mi sono proposto,e mi sono accettato come cavia. -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio sono

Il pranzo è servito, arriva in diretta una telefonata inaspettata: 'io...'.Insinna senza parole. Oggi alle 14 è andato in onda, come ogni giorno, il reboot dello storico programma condotto da Corrado. A spuntarla, ancora una volta il campione Francesco. ...Fan in lacrimeInsinna e Adriana Riccio siconosciuti nel corso delle registrazioni di ' Affari Tuoi ', il gioco televisivo che il conduttore ha guidato per molti anni. La fidanzata, che ...Il pranzo è servito, arriva in diretta una telefonata inaspettata: «Sono io...». Flavio Insinna senza parole. Oggi alle 14 è andato in onda, come ogni giorno, il ...Si aggiunge anche la corruzione ai capi d’imputazione estorsione e turbativa d’asta continuata e in concorso dei quali dovranno rispondere Mauro Pasolini (nella foto) e Flavio Aldini, ex presidente ed ...