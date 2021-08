Evil Dead: The Game è l'ultimo gioco di una lunga serie ad essere rinviato (Di giovedì 5 agosto 2021) Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato che Evil Dead: The Game ha subito un rinvio nella sua finestra di lancio e ora arriverà a febbraio 2022 per PlayStation 5, Xbox series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. In origine, l'idea era di pubblicarlo entro la fine dell'anno. "?Ciao a tutti, abbiamo fissato una nuova data di uscita per dare al team un po' di tempo in più per perfezionare e assicurarci che questa sia l'esperienza ??Evil Dead?? definitiva che stavate aspettando!? ?Vogliamo ringraziarvi per la vostra comprensione e supporto e rimanete ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) Saber Interactive e Boss Teams hanno annunciato che: Theha subito un rinvio nella sua finestra di lancio e ora arriverà a febbraio 2022 per PlayStation 5, Xboxs, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. In origine, l'idea era di pubblicarlo entro la fine dell'anno. "?Ciao a tutti, abbiamo fissato una nuova data di uscita per dare al team un po' di tempo in più per perfezionare e assicurarci che questa sia l'esperienza ???? definitiva che stavate aspettando!? ?Vogliamo ringraziarvi per la vostra comprensione e supporto e rimanete ...

