E se la felicità della notifica fosse nella sua attesa? Esperimenti sociali

E se la felicità della notifica fosse nella sua attesa? Esperimenti social(i) (Di giovedì 5 agosto 2021) A Panarea, la più fighetta delle isole Eolie (e forse italiane), per sedici ore è andato in scena un esperimento sociale. A quanto riferisce l’Ansa e confermano numerosi testimoni sul posto, un doppio guasto alla centrale elettrica dell’isola, verificatosi intorno alle 3 di notte, ha tolto l’elettricità a panarellesi e turisti, in buona parte milanesi. All’inizio, come in ogni esperimento sociale, il blackout è stato preso sul ridere, come un diversivo piacevole e addirittura avventuroso. Qualcuno, soprattutto tra i ristoratori, si è allarmato per la tenuta dei cibi nei frigoriferi, ma la maggior parte ha atteso senza troppo agitarsi, come si fa nelle emergenze, che l’Enel riparasse il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) A Panarea, la più fighetta delle isole Eolie (e forse italiane), per sedici ore è andato in scena un esperimento sociale. A quanto riferisce l’Ansa e confermano numerosi testimoni sul posto, un doppio guasto alla centrale elettrica dell’isola, verificatosi intorno alle 3 di notte, ha tolto l’elettricità a panarellesi e turisti, in buona parte milanesi. All’inizio, come in ogni esperimento sociale, il blackout è stato preso sul ridere, come un diversivo piacevole e addirittura avventuroso. Qualcuno, soprattutto tra i ristoratori, si è allarmato per la tenuta dei cibi nei frigoriferi, ma la maggior parte ha atteso senza troppo agitarsi, come si fa nelle emergenze, che l’Enel riparasse il ...

Advertising

patriziaprestip : La standing ovation della @Montecitorio per i due magnifici ori dell’atletica leggera, #Tamberi nel salto in alto… - Baldaranza : La felicità non esiste. Esiste la ricerca della felicità. - trimpa48 : RT @clinicaduemari: In libreria dal 28 marzo il primo libro della nostra dott.ssa Pais. Ci troverete le storie di tanti nostri ex rottami.… - carloemme50 : RT @clinicaduemari: In libreria dal 28 marzo il primo libro della nostra dott.ssa Pais. Ci troverete le storie di tanti nostri ex rottami.… - Roberto26940723 : RT @lestanzedime: Ti auguro la felicità che tanto cerchi, la felicità che prometti a parole ahimé chi regala illusioni per entrare nella vi… -

Ultime Notizie dalla rete : felicità della Gabi disparue ... il modo in cui gli eventi interagiscono con la durata, e dunque il mutare del senso del tempo con l'avvento della senilità: "nell'attesa di quei pochi momenti di felicità erogati con una sorta di ...

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 4 agosto 2021: numeri vincenti (231/2021) ...di stilare la lista dei desideri da esaudire e quindi di godersi l'eventuale momento di felicità ... ma anche centrando 5, 4, 3 e anche solo 2 numeri della combinazione estratta. Chiaramente a seconda ...

Quattro tipi di felicità - Arthur C. Brooks Internazionale ... il modo in cui gli eventi interagiscono con la durata, e dunque il mutare del senso del tempo con l'avventosenilità: "nell'attesa di quei pochi momenti dierogati con una sorta di ......di stilare la lista dei desideri da esaudire e quindi di godersi l'eventuale momento di... ma anche centrando 5, 4, 3 e anche solo 2 numericombinazione estratta. Chiaramente a seconda ...