Dramma per Michael Ballack, morto il figlio di 18 anni in un incidente col quad (Di giovedì 5 agosto 2021) Dramma per Michael Ballack. Il figlio dell’ex calciatore tedesco è morto ad appena 18 anni a causa di un tragico incidente con il quad durante una vacanza in Portogallo. Lo ha spiegato il canale lusitano TVI24, che ha precisato che l’incidente è accaduto giovedì mattina a Villas do Mar. I vigili del fuoco hanno provato a soccorrere il figlio dell’ex leggendario centrocampista del Chelsea, ma non c’è stato nulla da fare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021)per. Ildell’ex calciatore tedesco èad appena 18a causa di un tragicocon ildurante una vacanza in Portogallo. Lo ha spiegato il canale lusitano TVI24, che ha precisato che l’è accaduto giovedì mattina a Villas do Mar. I vigili del fuoco hanno provato a soccorrere ildell’ex leggendario centrocampista del Chelsea, ma non c’è stato nulla da fare. SportFace.

Advertising

GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - MarLuca11 : @ndl00 Meglio io gioco solo a #Pes Per gli utenti #Fifa sarà un dramma - EM1998_ : RT @sportface2016: Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - sportface2016 : Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - fanpage : Emilio, figlio 18enne di Michael Ballack è morto in un tragico incidente. Devastante ?? -