Draghi | Abbiamo lavorato bene | l' economia cresce più del previsto  

AGI - L'economia italiana cresce più velocemente di quanto previsto dal Def: "Si prospetta un'espansione superiore ben oltre al 5%". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante il Consiglio dei Ministri di stasera che ha esteso l'utilizzo del green pass. "Se guardiamo indietro - ha detto Draghi - ai primi sei mesi dell'attività del Governo, si deve riconoscere che Abbiamo lavorato abbastanza bene e di questo voglio ringraziare voi ministri e il sottosegretario Garofoli che ha la delega per l'attuazione del programma".

