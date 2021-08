Diletta Leotta posa a bordo dell’idromassaggio: le curve esultano in costume (Di giovedì 5 agosto 2021) Diletta Leotta ha regalato ai suoi follower un paio di foto mentre è in costume a bordo dell’idromassaggio. Per lei subito un boom di like. La bellissima Diletta Leotta è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 5 agosto 2021)ha regalato ai suoi follower un paio di foto mentre è in. Per lei subito un boom di like. La bellissimaè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

AGMadblade1974 : @Corriere Non è che te lo dicono, lo sei (per il settore in cui hai scelto di lavorare). Oggi l'audience calcistica… - AGMadblade1974 : @Corriere Non è che te lo dicono, lo sei (per il settore in cui hai scelto di lavorare). Oggi l'audience calcistica… - Simobullterrier : RT @dsds9797: @Emme__10 @FBiasin Te la dico così come mi è arrivata dal milan tuider, sembra si stia già informando sull’esistenza di una d… - robepere : Non ho capito se Paola Ferrari deve parlar male di Diletta Leotta in ogni intervista perché è scritto nel suo contratto. - _xdima_ : diletta leotta adesso fa karate #Tokyo2020 -