Calciomercato Torino, Adopo alla Viterbese in prestito (Di giovedì 5 agosto 2021) Torino - Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web ufficiale, il Torino ha annunciato "di aver ceduto all'Unione Sportiva Viterbese 1908, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022 con ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021)- Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web ufficiale, ilha annunciato "di aver ceduto all'Unione Sportiva1908, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022 con ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Ecco le prime immagini di #KaioJorge a Torino - DiMarzio : #Torino, continuano i contatti con lo #Zenit per #Belotti: il club russo è pronto ad offrire circa 30 milioni di eu… - sportli26181512 : Calciomercato Torino, Adopo alla Viterbese in prestito: Il giocatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto… - junews24com : De Sciglio verso la permanenza alla Juve: Allegri lo vuole a Torino - - dicosmomarco12 : #Pjanic settimana prossima atteso a Torino per visite e firme. #Locatelli è saltato. #Calciomercato #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, Adopo alla Viterbese in prestito TORINO - Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web ufficiale, il Torino ha annunciato "di aver ceduto all'Unione Sportiva Viterbese 1908, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022 con diritto di opzione per i laziali e contropzione per i granata, il diritto alle ...

Calciomercato 2021, tutte le trattative. Anche De Vrij potrebbe salutare l'Inter Partito la stagione scorsa per Barcellona , ora il bosniaco è vicino a ripercorrere la stessa strada con destinazione Torino. Ieri il centrocampista è stato escluso dall'amichevole che i blaugrana ...

Calciomercato Torino: Messias, la confessione del ds Ursino Fantacalcio ® Calciomercato Lazio, ag. Pezzella: "Tanti club interessati, aspettiamo offerte" German Pezzella è uno dei nomi accostati alla Lazio per quanto riguarda la difesa. Sul capitano della Fiorentina, all'ultimo anno di contratto, si sono registrati sondaggi da parte ...

Calciomercato Torino, da Karamoko a Vianni: ecco i giovani fuori rosa che cercano squadra Michel Adopo oggi è stato ceduto alla Viterbese: è solo il primo di alcuni giovani granata che saranno ceduti in questa sessione di mercato ...

- Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web ufficiale, ilha annunciato "di aver ceduto all'Unione Sportiva Viterbese 1908, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022 con diritto di opzione per i laziali e contropzione per i granata, il diritto alle ...Partito la stagione scorsa per Barcellona , ora il bosniaco è vicino a ripercorrere la stessa strada con destinazione. Ieri il centrocampista è stato escluso dall'amichevole che i blaugrana ...German Pezzella è uno dei nomi accostati alla Lazio per quanto riguarda la difesa. Sul capitano della Fiorentina, all'ultimo anno di contratto, si sono registrati sondaggi da parte ...Michel Adopo oggi è stato ceduto alla Viterbese: è solo il primo di alcuni giovani granata che saranno ceduti in questa sessione di mercato ...