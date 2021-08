Calciomercato, l’ex Roma e Milan verso l’Arabia Saudita (Di giovedì 5 agosto 2021) Alla Roma sembrava un talento che doveva sbocciare, al Milan ci era andato per la rinascita. In tutte le sue avventure non si è mai riuscito ad imporre. Ed è così che l’ex giocatore tra le tante del Bordeaux Jeremy Menez, ora alla Reggina in Serie B, è pronto ad una nuova avventura, l’ennesima della sua lunghissima carriera. Menez, si fanno sempre più insistenti le sirene dall’Arabia Saudita Il futuro prossimo del centravanti francese potrebbe proprio essere in terra Saudita. Su di lui infatti c’è l’Al-Faisaly, club arabo che ha avviato i contatti col giocatore. L’obiettivo sarebbe ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Allasembrava un talento che doveva sbocciare, alci era andato per la rinascita. In tutte le sue avventure non si è mai riuscito ad imporre. Ed è così chegiocatore tra le tante del Bordeaux Jeremy Menez, ora alla Reggina in Serie B, è pronto ad una nuova avventura, l’ennesima della sua lunghissima carriera. Menez, si fanno sempre più insistenti le sirene dalIl futuro prossimo del centravanti francese potrebbe proprio essere in terra. Su di lui infatti c’è l’Al-Faisaly, club arabo che ha avviato i contatti col giocatore. L’obiettivo sarebbe ...

