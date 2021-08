Calcio: Messi non rinnova con il Barcellona (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Leo Messi non giocherà più con il Barcellona. Sebbene ieri tutto indicasse che l'iniezione di denaro apportata dal fondo di investimento CVC sarebbe servita a sistemare la situazione economica del club, è arrivato il colpo di scena annunciato su Twitter dallo stesso Barcellona, che attribuisce la colpa ai regolamenti della Liga. "Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, il contratto non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento spagnolo LaLiga)", si legge nel ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Leonon giocherà più con il. Sebbene ieri tutto indicasse che l'iniezione di denaro apportata dal fondo di investimento CVC sarebbe servita a sistemare la situazione economica del club, è arrivato il colpo di scena annunciato su Twitter dallo stesso, che attribuisce la colpa ai regolamenti della Liga. "Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leoe con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, il contratto non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento spagnolo LaLiga)", si legge nel ...

