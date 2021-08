Armi agli Emirati | la commissione Esteri della Camera | “Ora superare le misure restrittive” Palazzotto | “Revoca a export di bombe rimane”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Il sostegno umanitario devoluto alle Nazioni Unite dArabi Uniti per la popolazione yemenita e il ritiro delle forze armate di Abu Dhabi dal conflitto yemenita sono una circostanza positiva alla lucequale rilanciare le relazioni bilaterali, rivitalizzando la cooperazione politica, economica, militare e culturale in tutti i campi di comune interesse, anche superandoprecedentemente assunte”. Sono queste parole, contenute in un parereinviato al ...

Advertising

lucatelese : Forse #Salvini dovrebbe fare un’ordinanza agli amministratori leghisti armati suggerendo loro di deporre le armi. A… - Troll515 : @Genomalieno @AnnaAlisa12 @domecaruso71 prima potenza del pianeta, democrazia liberale votati a fare i padroni del… - LupenPalermo : @aridatececonte Tolto il veto messo da Conte per proibire la vendita di armi agli arabi che bombardano lo Yemen ? - EugenioCardi : Ma guarda un po'... Che combinazione... ?? La Commissione Esteri della Camera cambia idea: stop all'embargo sulle a… - giuseppe_concas : @VittorioXlater @fargo6970 @yenisey74 Noi, esportatori di democrazia, che spieghiamo agli altri come devono farsi g… -

Ultime Notizie dalla rete : Armi agli

La Repubblica

Fieri : Dalla popolare fotografia documentaria,aforismi sulla condizione di genere del ... ideazione e cura Giovanni Brugnami, in collaborazione con I Menestrelli di Corciano; " Arcieria e...È davvero una pietra miliare che lenucleari siano state finalmente vietate dal diritto ... insieme ai sopravvissuti di Hibakusha, ai leader della Chiesa, alle organizzazioni pacifiste,...GRADARA – Per due giorni Gradara diventa la capitale del mondo rock. Il borgo si prepara ad alzare il volume per Rocka Music Fest, il festival che Comune di Gradara e Gradara Innova hanno voluto dedic ...Dopo averlo provato per diverse ore vi raccontiamo nella recensione di Hunter's Arena Legends quello che pensiamo di questo particolare battle royale.. Presentato durante il recente State of Play, ...