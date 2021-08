Amazon Prime Video, presentata la squadra Champions 2021/22 (Di giovedì 5 agosto 2021) Amazon Prime Video ha presentato lo staff per l’edizione 2021/22 della Champions league: ecco tutti i nomi Amazon Prime Video è pronta per accogliere la prossima edizione della Champions League. La piattaforma di streaming online ha presentato la propria squadra: «Il coordinamento giornalistico sarà affidato a Marco Foroni, in uscita da DAZN dopo una esperienza di tre anni, e le telecronache dei match saranno affidati a Sandro Piccinini e a Massimo Ambrosini per il commento tecnico. A Giulia Mizzoni sarà affidata la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)ha presentato lo staff per l’edizione/22 dellaleague: ecco tutti i nomiè pronta per accogliere la prossima edizione dellaLeague. La piattaforma di streaming online ha presentato la propria: «Il coordinamento giornalistico sarà affidato a Marco Foroni, in uscita da DAZN dopo una esperienza di tre anni, e le telecronache dei match saranno affidati a Sandro Piccinini e a Massimo Ambrosini per il commento tecnico. A Giulia Mizzoni sarà affidata la ...

TuttoMercatoWeb : Ecco quali saranno le 17 gare che Amazon trasmetterà in questa stagione su Prime Video - AmazonHelp : @LucioMercurio I clienti Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inlcusa nell'abb… - AmazonHelp : @vigor_in I clienti Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inlcusa nell'abboname… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Ecco quali saranno le 17 gare che Amazon trasmetterà in questa stagione su Prime Video - YBah96 : RT @TuttoMercatoWeb: Ecco quali saranno le 17 gare che Amazon trasmetterà in questa stagione su Prime Video -