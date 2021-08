Violenza sessuale dopo una cena di lavoro: l’incubo di una giovane di 24 anni ad Asti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una giovane di 24 anni stuprata dopo una cena di lavoro: questo, secondo le informazioni finora emerse, quanto denunciato dalla stessa ragazza ai carabinieri ad Asti. La Violenza sessuale si sarebbe consumata al termine di un incontro per questioni professionali, e i militari avrebbero arrestato un uomo di origini albanesi residente nella provincia. La 24enne gli sarebbe stata presentata poche ore prima del presunto stupro da un gruppo di amici. Secondo la ricostruzione emersa dalle prime battute d’indagine, riporta il quotidiano Il Giorno, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Unadi 24stuprataunadi: questo, secondo le informazioni finora emerse, quanto denunciato dalla stessa ragazza ai carabinieri ad. Lasi sarebbe consumata al termine di un incontro per questioni professionali, e i militari avrebbero arrestato un uomo di origini albanesi residente nella provincia. La 24enne gli sarebbe stata presentata poche ore prima del presunto stupro da un gruppo di amici. Secondo la ricostruzione emersa dalle prime battute d’indagine, riporta il quotidiano Il Giorno, ...

