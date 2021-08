Un anno fa Juan Carlos di Spagna lasciava la Spagna | oggi è ancora negli Emirati Arabi

Advertising

CatelliRossella : Un anno fa l'ex re Juan Carlos lasciò la Spagna - Europa - ANSA - FCarlemany : RT @adeoli1011: L'Ansa parla di 'lasciare' in realtà il campechano si è dato alla fuga da ladrone quale è. - Pallacus : RT @adeoli1011: L'Ansa parla di 'lasciare' in realtà il campechano si è dato alla fuga da ladrone quale è. - EPascualLagunas : RT @adeoli1011: L'Ansa parla di 'lasciare' in realtà il campechano si è dato alla fuga da ladrone quale è. - infoiteconomia : Un anno fa l'ex re Juan Carlos lasciò la Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : anno Juan

Agenzia ANSA

...Paschall eToscano - Anderson). Sarà compito di coach Steve Kerr cercare di amalgamare i gruppi così spaccati in due dal punto di vista anagrafico : un esperimento che non ha reso lo scorso,...... perché più o meno solo da formalizzare, ancor più di quanto fosse con Chiellini, è quella di... Con il prolungamento di unil suo orizzonte bianconero dunque si sposta al 2023: lo stesso ...Come sta il re emerito Juan Carlos di Spagna un anno dopo l'esilio volontario? La Procura continua ad indagare mentre lui rimane all'Estero.Steph Curry ha esteso il proprio contratto con i Golden State Warriors per altri quattro anni per un totale di 215 milioni di dollari, il massimo possibile per un giocatore della sua età. Un accordo c ...