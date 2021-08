Tokyo 2020: pallavolo, anche le azzurre fuori nei quarti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Come nel torneo di pallavolo maschile, anche in quello femminile l’Italia è stata eliminata nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, battuta 3-0 dalla Serbia, campione del mondo e d’Europa e vice campione olimpica. Sulla squadra italiana erano riposte alte speranze di medaglia anche se per le azzurre la sfida contro la Serbia si presentava come un’ostacolo particolarmente duro. Attacco e difesa non hanno retto lo strapotere delle slave, che nel secondo set hanno volato e nell’ultimo atto sono riuscite nella rimonta. Per la Nazionale di Davide Mazzanti, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Come nel torneo dimaschile,in quello femminile l’Italia è stata eliminata neidi finale delle Olimpiadi di, battuta 3-0 dalla Serbia, campione del mondo e d’Europa e vice campione olimpica. Sulla squadra italiana erano riposte alte speranze di medagliase per lela sfida contro la Serbia si presentava come un’ostacolo particolarmente duro. Attacco e difesa non hanno retto lo strapotere delle slave, che nel secondo set hanno volato e nell’ultimo atto sono riuscite nella rimonta. Per la Nazionale di Davide Mazzanti, ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - sportface2016 : #Tokyo2020 #CiclismosuPista , Marco #Villa: 'Credevo restasse un sogno, invece si è avverato' - blogtivvu : Ciclismo su pista, medaglia d’oro per l’Italia: tutti pazzi per Filippo Ganna a Tokyo 2020 – FOTO… -