Stella di David all'ingresso del bar: la protesta di un gestore contro il Green Pass (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono sempre di più i gestori di locali e attività commerciali che si rifiutano di sottostare agli obblighi imposti dal governo in tema di Green Pass. Un famoso esercente di Alghero, nota località turistica sarda, ha affisso fuori al bar un eloquente cartello: due divieti stradali coi colori di Alghero – il giallo e il rosso – compongono una Stella di David al centro della quale campeggia la scritta "No Green Pass". Sullo sfondo si vede un Qr code stilizzato come quello del certificato di cui dispone solo chi è vaccinato contro il Covid-19. In alto c'è scritto che al Bar ...

