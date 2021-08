Scuola | Fedriga “Nessuna alternativa a capienza 80% mezzi”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna capire quale sia l’evoluzione della pandemia stessa, bisogna mettere in campo delle misure con la massima prudenza ma che rispondano all’esigenza reale del contenimento della pandemia. Rischiare di spingere troppo da una parte o dall’altra potrebbe essere dannoso e non compreso dai cittadini, è un equilibrio difficile ma va trovato. La sfida di oggi è muoversi assieme alla popolazione perchè solo così si vince la sfida”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, a Morning News su Canale 5. Sui trasporti “dobbiamo essere realisti – ha aggiunto – portare il 100% dei ...

Ritorno ain presenza quindi, sempre utilizzando il distanziamento o le mascherine dove la ... Il governatore del Friuli Massimilianoha spiegato che nel protocollo del generale Figliuolo ...Sui trasporti in vista della riapertura delle scuole: 'Portare il 100% dei ragazzi a... Ivana, Marta e Gianni: moglie e figli Antonio Pennacchi/ La famiglia dello scrittore: 'TAMPONI A ...ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna capire quale sia l’evoluzione della pandemia stessa, bisogna mettere in campo delle misure con la massima prudenza ma che rispondano all’esigenza reale del contenimento del ...Dal 6 agosto il Green pass diventerà obbligatorio al ristorante e in palestra. Sembra ormai certo che il premier Draghi sceglierà la sicurezza anche per gli studenti, in vista del rientro sui banchi d ...