Problemi per Locatelli: la Juventus ha pronta l’alternativa (Di mercoledì 4 agosto 2021) La trattativa con il Sassuolo non si sblocca. La Juventus è pronta a mollare la pista Locatelli per puntare su un altro nome Ancora in alto mare l’accordo che porterebbe Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. I due club non riescono a trovare l’accordo e, visto che alla chiusura del mercato manca meno di un mese, il club bianconero sarebbe pronto a virare su un nome alternativo. La Repubblica fa il nome di Renato Sanches, che con il Lille è stato fondamentale per la conquista della scorsa Ligue 1. Con il portoghese, valutato sui 35 milioni, potrebbe arrivare a Torino anche Miralem Pjanic, in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) La trattativa con il Sassuolo non si sblocca. Laa mollare la pistaper puntare su un altro nome Ancora in alto mare l’accordo che porterebbe Manueldal Sassuolo alla. I due club non riescono a trovare l’accordo e, visto che alla chiusura del mercato manca meno di un mese, il club bianconero sarebbe pronto a virare su un nome alternativo. La Repubblica fa il nome di Renato Sanches, che con il Lille è stato fondamentale per la conquista della scorsa Ligue 1. Con il portoghese, valutato sui 35 milioni, potrebbe arrivare a Torino anche Miralem Pjanic, in ...

