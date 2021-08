Pattinaggio artistico a rotelle, Sara Locandro a Figure2u: “È arrivato il momento di cambiare” (Di mercoledì 4 agosto 2021) cambiare, rinnovare. Sono queste le due parole ritornate costantemente nel corso dell’intervista al tecnico Sara Locandro andata in onda martedì 3 agosto a Figure2u, la trasmissione di Sport2u, webtv di OA Sport, dedicata al Pattinaggio artistico a rotelle a quello di figura. L’allenatrice più importante del mondo ha infatti fornito al conduttore Franco Culcasi un quadro generale sulla disciplina dopo l’introduzione del nuovo sistema di valutazione Rollart che, come si è visto agli scorsi Italian Roller Games di Riccione, seppur migliorando in toto la qualità del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021), rinnovare. Sono queste le due parole ritornate costantemente nel corso dell’intervista al tecnicoandata in onda martedì 3 agosto a, la trasmissione di Sport2u, webtv di OA Sport, dedicata ala quello di figura. L’allenatrice più importante del mondo ha infatti fornito al conduttore Franco Culcasi un quadro generale sulla disciplina dopo l’introduzione del nuovo sistema di valutazione Rollart che, come si è visto agli scorsi Italian Roller Games di Riccione, seppur migliorando in toto la qualità del ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Lo sport manda ko i pregiudizi: parità di genere sul podio Banti e Tita aprono la strada al doppio misto che sembrava riservato al tennis o al pattinaggio artistico ma che in questi giorni ha offerto la sorpresa della coppia Amos Mosaner e Stefania ...

Artiskate Verona Due ori e un bronzo per la società Artiskate Verona che ha rappresentato l'Italia in tre diverse categorie nei Campionati Europei di pattinaggio artistico di LLEIDA 2021 (Spagna). Grande soddisfazione per le allenatrici Stefania Poli e Sabrina Scatizzi che hanno visto concretizzarsi in successi l'enorme lavoro svolto nella ...

MET - Area Turri, finanziata la riqualificazione della pista di pattinaggio artistico MET - Provincia di Firenze

