Olimpiadi | i cinque cerchi non s' intrecciano più in nome del distanziamento

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Zero spettatori per quindicimila atleti che si nutrono del sostegno di familiari, staff, preparatori, del parere dei giudici di gara, dei crotri, dell’agonismo e del racconto dei giornalisti. Sono...

Advertising

Coninews : Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla… - fanpage : L'oro dell'amicizia di Tamberi e Barshim Non hanno solo vinto la medaglia d’oro ma hanno insegnato al mondo il sens… - Eurosport_IT : Il giorno dopo la rottura del tendine d'Achille (poco prima della partenza per le Olimpiadi di Rio) aveva scritto s… - AleGnocchi : RT @Coninews: Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla boxe trico… - volanomadonne_ : RT @Coninews: Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla boxe trico… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi cinque

Gazzetta del Sud

Un break che poi la brasiliana Ana Marcela Cunha ha concretizzato in un arrivo allo sprint vincente con il crono di 1:59:30.8 a precedere di 0.9 l'oro dianni fa Sharon van Rouwendaal e di 1.7 ...02.13 Sonole manche per le batterie della K1 200 metri maschile: alle 03.05 sarà il turno della C1 200 femminile. 02.10 Prima gara a partire dalle 2.30, ovvero alle 9.30 locali, con la prima manche dei ...Abbiamo visto la fine di un percorso lungo cinque anni, non facili, trascorsi tra alti e bassi. E’ stato un rilascio di emozioni uniche". Lacrime che sono scese sugli spalti anche al papà coach di ...Sydney McLaughlin ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nei 400 ostacoli donne. L’americana ha tagliato il traguardo in 51?46 secondi, abbassando di 44 centesimi il tempo irida ...