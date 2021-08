MotoGp, circuito e orari tv del Gp di Stiria 2021 (diretta Sky e Dazn, differita Tv8) (Di mercoledì 4 agosto 2021) È terminata la pausa estiva per il Motomondiale e da venerdì 6 agosto si torna in pista per il primo di due weekend consecutivi in Austria. In programma il gran premio di Stiria sul veloce circuito di Spielberg, per intenderci quello del pauroso incidente tra Zarco e Morbidelli che per poco non coinvolgeva Valentino Rossi, sfiorato di qualche centimetro dalla moto volante del francese. Il campionato MotoGp vede saldamente in testa Fabio Quartararo, lanciato verso il titolo con 156 punti, 34 in più di Zarzo, 48 in più di Bagnaia e 55 in più del campione in carica Joan Mir. Poi c’è il moto mercato, con il ‘Dottore’ chiamato a dirimere la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) È terminata la pausa estiva per il Motomondiale e da venerdì 6 agosto si torna in pista per il primo di due weekend consecutivi in Austria. In programma il gran premio disul velocedi Spielberg, per intenderci quello del pauroso incidente tra Zarco e Morbidelli che per poco non coinvolgeva Valentino Rossi, sfiorato di qualche centimetro dalla moto volante del francese. Il campionatovede saldamente in testa Fabio Quartararo, lanciato verso il titolo con 156 punti, 34 in più di Zarzo, 48 in più di Bagnaia e 55 in più del campione in carica Joan Mir. Poi c’è il moto mercato, con il ‘Dottore’ chiamato a dirimere la ...

