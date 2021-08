Milan k o ai rigori a Valencia | ma è un Diavolo in crescita

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilperde ai- in palio c'era il Trofeo Naranja, decisivo l'errore di Krunic dal dischetto - dopo lo 0 - 0 nei novanta minuti ma fa comunque rientro aello con buone ...

Ilperde aia Valencia - in palio c'era il Trofeo Naranja, decisivo l'errore di Krunic dal dischetto - dopo lo 0 - 0 nei novanta minuti ma fa comunque rientro a Milanello con buone ......amichevoli estive per il. Dopo il pari contro il Nizza (gol di Giroud), la squadra di Pioli colleziona un altro pareggio nei 90': finisce 0 - 0 al Mestalla contro il Valencia . Ma ai...VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un altro pareggio dopo quello col Nizza per il Milan che prosegue la sua marcia di avvicinamento verso le prime ...Il Milan perde ai calci di rigore contro il Valencia dopo lo 0-0 nei minuti regolamentari: sbaglia Krunic dal dischetto ...