La Cina torna a far paura: contagi in aumento e mini lockdown. Ecco che cosa sta accadendo (Di mercoledì 4 agosto 2021) I riflettori si riaccendono nuovamente sulla Cina: aumentano i casi e a in alcune zone di Whuan torna il lockdown. Pechino conferma 96 nuovi contagi da coronavirus. Di questi, 71 sono casi di trasmissione locale del coronavirus, il dato più alto da gennaio, sottolinea il Guardian. Secondo il bollettino della Commissione sanitaria nazionale, 35 dei 71 casi sono stati accertati nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino, e 15 in quella di Hunan. Gli altri 25 contagi segnalati sono “casi importati”. I dati ufficiali riportano anche 27 nuovi casi relativi a pazienti asintomatici che non vengono inseriti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) I riflettori si riaccendono nuovamente sulla: aumentano i casi e a in alcune zone di Whuanil. Pechino conferma 96 nuovida coronavirus. Di questi, 71 sono casi di trasmissione locale del coronavirus, il dato più alto da gennaio, sottolinea il Guardian. Secondo il bollettino della Commissione sanitaria nazionale, 35 dei 71 casi sono stati accertati nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino, e 15 in quella di Hunan. Gli altri 25segnalati sono “casi importati”. I dati ufficiali riportano anche 27 nuovi casi relativi a pazienti asintomatici che non vengono inseriti ...

