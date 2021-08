La Cina ha imposto nuovi lockdown e restrizioni per contenere la variante delta (Di mercoledì 4 agosto 2021) In Cina, il diffondersi della variante delta del Covid-19 ha riportato milioni di persone in lockdown e le autorità hanno attivato rigide restrizioni sugli spostamenti. Per ora, l’ultima ondata del virus avrebbe infettato almeno 400 persone in 25 città, tra cui Wuhan, per la prima volta da quando l’epidemia era stata contenuta lo scorso anno, e Pechino. Su 31 province 17 sono state coinvolte dal diffondersi della nuova variante. Solo ieri, 3 agosto, 71 nuovi casi sono stati confermati tra la provincia del Jiangsu e quella dello Hunan. I governi locali hanno consigliato ai ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) In, il diffondersi delladel Covid-19 ha riportato milioni di persone ine le autorità hanno attivato rigidesugli spostamenti. Per ora, l’ultima ondata del virus avrebbe infettato almeno 400 persone in 25 città, tra cui Wuhan, per la prima volta da quando l’epidemia era stata contenuta lo scorso anno, e Pechino. Su 31 province 17 sono state coinvolte dal diffondersi della nuova. Solo ieri, 3 agosto, 71casi sono stati confermati tra la provincia del Jiangsu e quella dello Hunan. I governi locali hanno consigliato ai ...

