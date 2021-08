In Inghilterra sicuri: “L’Inter accetta l’offerta del Chelsea, fatta per Lukaku. Cifre super” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Romelu Lukaku è un giocatore del Chelsea” lo scrivono i tabloid inglesi. La notizia ora dopo ora assume sempre di più i contorni della certezza. Le ultime notizie battute dai giornali inglesi parlano di un affare praticamente concluso. L’Inter ha accettato l’offerta del Chelsea per Lukaku. Le Cifre sono esorbitanti: 130 milioni di euro, soldi che servono agli Zhang per far quadrare il bilancio. Ecco perché i nerazzurri hanno già ceduto Hakimi al PSG. Lukaku al Cheslea: il Manchester aspetta ancora i pagamenti Intanto sempre in ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Romeluè un giocatore del” lo scrivono i tabloid inglesi. La notizia ora dopo ora assume sempre di più i contorni della certezza. Le ultime notizie battute dai giornali inglesi parlano di un affare praticamente concluso.hatodelper. Lesono esorbitanti: 130 milioni di euro, soldi che servono agli Zhang per far quadrare il bilancio. Ecco perché i nerazzurri hanno già ceduto Hakimi al PSG.al Cheslea: il Manchester aspetta ancora i pagamenti Intanto sempre in ...

