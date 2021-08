IL MATTINO – Il destino di Insigne è scritto, Spalletti subito a confronto col capitano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lorenzo Insigne ed il Napoli non c’è alcun accordo per il rinnovo di contratto. Anche perché le due parti nemmeno si parlano. Ieri Insigne è tornato a Castel Volturno insieme a Di Lorenzo e Meret dopo la vittoriosa spedizione dell’Italia, che ha conquistato il titolo di Campione d’Europa. Luciano Spalletti ha subito parlato con i tre i giocatori, così come aveva fatto con Insigne anche durante lo svolgimento della competizione continentale. Il nuovo tecnico del Napoli spera di avere ancora Insigne in squadra anche per la prossima stagione, tutti i segnali vanno in questo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lorenzoed il Napoli non c’è alcun accordo per il rinnovo di contratto. Anche perché le due parti nemmeno si parlano. Ieriè tornato a Castel Volturno insieme a Di Lorenzo e Meret dopo la vittoriosa spedizione dell’Italia, che ha conquistato il titolo di Campione d’Europa. Lucianohaparlato con i tre i giocatori, così come aveva fatto conanche durante lo svolgimento della competizione continentale. Il nuovo tecnico del Napoli spera di avere ancorain squadra anche per la prossima stagione, tutti i segnali vanno in questo ...

Advertising

frawlaibrahim : Dalida ??? I found my love in Portofino Perché nei sogni credo ancor Lo strano gioco del destino A Portofino m’ha pr… - BarchiesiCinzia : Pensiero del mattino Credo nel destino....oggi come sempre chiamerò mia cugina Anna....quella volta partì il gi… - Leonard48598239 : RT @Federica2151: @Leonard48598239 Porto parole con il suono e la luce del tuo destino Io sono la notte, il mattino - Federica2151 : @Leonard48598239 Porto parole con il suono e la luce del tuo destino Io sono la notte, il mattino - love20202272 : Riusciremo a farcela, anche se è tutto incasinato. Hai imparato a essere diversa fra le scelte del mattino, hai l… -