Il Libano | un anno dopo l’esplosione a Beirut | nulla è cambiato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 agosto 2021) , anzi peggiorato. Metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà, mancano le medicine e la valuta nazionale è crollata del 90 per cento. Duecentodiciotto morti, 7.000 feriti, 77mila appartamenti distrutti o danneggiati, 300mila sfollati e danni per oltre quattro miliardi di dollari, secondo la Banca mondiale. A undalal porto di– che ha devastato interi quartieri della capitale libanese – il governo e la magistratura non hancora indicato colpevoli all’origine di queste spaventose cifre. Non avevano atteso indagini, i residenti di, i familiari delle vittime: ...