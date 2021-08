Il Covid è anche business | nasce la Barbie vaccinologa | “dedicata” a una scienziata di AstraZeneca

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Nelle sue tante impersonificazioni, a, in epoca di pandemia, non poteva mancare quella di. La Mattel, l’azienda produttrice della bambola più famosa al mondo, ha creato una speciale versione diin onore della co-creatrice del vaccino anti-di Oxford, la professoressa Sarah Gilbert. La 59ennebritannica, che ha guidato il team di esperti che hanno creato il vaccino poi prodotto e distribuito da, all’inizio ha trovato l’iniziativa “molto strana”, ma poi ha detto di sperare che la-ricercatrice possa ispirare le ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Non penso che dopo il Covid ci si possa permettere 1500 sbarchi al giorno. Anche perché ricordo c… - Corriere : Paul McCartney si vaccina contro il Covid e posta la foto: «Siate cool, fatelo anche voi» - fattoquotidiano : Covid, anche i cervi contagiati. Prima prova di una vasta diffusione negli animali selvatici - davidvienne31 : RT @RaiNews: #Covid, la nota #Ema-#Ecdc: '#Vaccini efficaci contro variante #Delta'. 'Valutare riduzione intervallo dosi'. Indossare masche… - paolorm2012 : Covid oggi Gb, governo cambia idea: vaccino anche a 16-17enni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche

Il Fatto Quotidiano

E chiesto 'l'attivazione immediata,temporanea, di un meccanismo che coinvolga gli Stati membri per consentire un approdo sicuro, e compatibile con le misure anti19, alle navi delle Ong ...le popolazioni più povere'in Spagna, Portogallo, Grecia: dai contagi alle restrizioni, cosa sapere prima di partire (di A. Marrocco) Malato disi suicida all'ospedale di PalermoOms: l'80% delle dosi alle nazioni ricche. Ema ed Ecdc avvertono i vaccinati: "Continuate a tenere mascherine e distanze" ...(ANSA) - CAGLIARI, 04 AGO - Tutto pronto anche nei musei della Sardegna per l'avvio dell'obbligo di green pass per le visite. La Direzione regionale - che gestisce il compendio Garibaldino di Caprera, ...