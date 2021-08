Advertising

discoradioIT : Caso Amara, Csm: Paolo Storari resta pm a Milano - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Csm, Paolo Storari resta pm a Milano - SkyTG24 : Csm, Paolo Storari resta pm a Milano - rep_milano : Caso Amara, Csm: Paolo Storari resta pm a Milano - GHERARDIMAURO1 : RT @SkyTG24: Milano, il pm Storari ascoltato per 2 ore dal Csm -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Paolo

La Repubblica

Storari resta come pubblico ministero a Milano. Lo ha deciso ilche ha rigettato la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi di trasferimento cautelare d'urgenza e ...Mieli) in relazione alla tanto auspicata riforma della giustizia. Mi ha colpito la ... Ovviamente nomi e cognomi saranno fatti alla Sezione Disciplinare deled al Ministero della Giustizia, ...Paolo Storari resta come pubblico ministero a Milano. Lo ha deciso il Csm che ha rigettato la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi di trasferimento cautelare d’urgenza e ...Il Pg di Cassazione Giovanni Salvi, sulla base delle relazioni del procuratore milanese Francesco Greco e della sua vice Laura Pedio, aveva chiesto la pesante misura disciplinare in via d’urgenza ...