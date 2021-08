Caschetto biondo e occhiali da sole: Salmo si trasforma in Dj Treeplo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dai primi di giugno un nuovo personaggio musicale si aggira nel mondo social: è Dj Treeplo . Caschetto biondo alla Nino d'Angelo, occhiale scuro, poche parole pronunciate. Si tratta dell' alter ego di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dai primi di giugno un nuovo personaggio musicale si aggira nel mondo social: è Djalla Nino d'Angelo, occhiale scuro, poche parole pronunciate. Si tratta dell' alter ego di ...

novasocialnews : Caschetto biondo e occhiali da sole: Salmo si trasforma in Dj Treeplo - marcoda1975 : Dj con caschetto biondo e occhiali da sole si esibisce in Sardegna: è Salmo - rockolpoprock : Dj con caschetto biondo e occhiali da sole si esibisce in Sardegna: è Salmo - inarteziogio : Caschetto biondo bellissimo. #carramba - inarteziogio : Caschetto biondo bellissimo. #Upas -

Ultime Notizie dalla rete : Caschetto biondo Caschetto biondo e occhiali da sole: Salmo si trasforma in Dj Treeplo Dai primi di giugno un nuovo personaggio musicale si aggira nel mondo social: è Dj Treeplo . Caschetto biondo alla Nino d'Angelo, occhiale scuro, poche parole pronunciate. Si tratta dell' alter ego di Salmo , che con alcuni post si è divertito a creare questo personaggio. Che però adesso è ...

la foto su Instagram del rapper Salmo Salmo diventa dj Treeplo: le reazioni dei fan su Instagram Occhiali scuri, caschetto biondo. Ecco a voi dj Treeplo, professional driller , stando alle sue parole. Questo il nuovo alter ego di ...

