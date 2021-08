Carolina Marconi lancia un disperato appello su Instagram | “È la mia vita | vi prego | aiutatemi”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 4 agosto 2021)urgente disu: l’ex gieffina, che da mesi condivide sui social la sua battaglia contro il cancro, ha chiesto aiuto ai suoi fan con un post in cui spiega cosa è successo. Le sue parole disperate sono arrivate al cuore di tantissime persone che, nelle ultime ore, si sono mobilitate per darle una mano. “È la mia, vi”, si legge in un passaggio del suo struggente messaggio.ha pubblicato l’sul suo profilo, alla ...